Туристический поток в Казань увеличился на десять процентов

Казань за первые 8 месяцев 2024 года посетили 3,2 млн человек. Это значение превосходит прошлогодние результаты на 10,3%, рассказала на совещании директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Она привела сравнение: Москву в этом году посетили 25 млн человек, Санкт-Петербург — 10,3 млн, Самару — 2,4 млн, Нижний Новгород — 1,7 млн, Екатеринбург — 1,1 млн.

По словам Санниковой, 73% от общего числа туристов приехали из других городов России, а 27% — из населенных пунктов Татарстана. Средняя продолжительность поездки гостей города составила 4 дня.

Напомним, Госкомитет Татарстана по туризму выделил 3,8 млн рублей на развитие официального туристического портала Visit Tatarstan. Это площадка в интернете, созданная специально для того, чтобы представить туристские ресурсы российских регионов.