Туристы стали чаще выбирать отели премиум-класса в Москве

По итогам января-августа 2024 года средняя доходность номера в люксовых отелях Москвы выросла на 80 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла отметки 19,6 тысячи рублей. О заметном росте спроса граждан на проживание в гостиницах премиум-класса «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании IBC Real Estate.

Этот сегмент столичного гостиничного бизнеса за отчетный период продемонстрировал самую высокую динамику, уточнили эксперты. Для сравнения, доходность номера в московских объектах среднего ценового сегмента составила 5000 рублей, продемонстрировав рост на 40 процентов.

Чаще интересоваться проживанием в столичных люксовых отелях стали не только россияне, но и иностранные туристы, отметила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. На этом фоне растет и доходность номеров в подобного рода гостиничных объектах Москвы, резюмировала она.

Ранее аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщили, что к началу сентября стоимость проживания в российских гостиничных номерах перестала расти. В свою очередь, цены на проживание в санаториях страны с 27 августа по 2 сентября опустились в среднем на 2,96 процента. Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с окончанием сезона отпусков.