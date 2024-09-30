С начала года Ставропольский край посетили шесть миллионов гостей

С начала текущего года Ставропольский край встретил 6 миллионов гостей. Это почти на 300 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Поддержка Губернатора Владимира Владимирова в реализации приоритетного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» способствует постоянному росту туристического потенциала Ставрополья», - заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Толбатов отметил, что облик курортных городов меняется - обновляются заброшенные здания, строятся новые объекты размещения, а качество обслуживания заметно улучшается. Все это способствует привлечению все большего числа туристов.

Летом 2024 года Ставропольский край посетили около 3 миллионов человек. Если текущие темпы роста туристического потока останутся неизменными, к 2030 году регион сможет принимать около 11,5 миллиона гостей ежегодно.

Напомним, росту турпотока в регион способствует реализация в том числе краевых госпрограмм и региональных проектов, направленных и на благоустройство территории Кавказских Минеральных Вод.

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