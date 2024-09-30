Путеводители по Нижнему Новгороду стали покупать вдвое чаще

Грандиозный юбилей Нижнего Новгорода в 2021 году повысил популярность краеведческих книг и увеличил спрос на путеводители в последующие годы. Об этом ИА «В городе N» рассказал директор нижегородского издательства «Кварц» Дмитрий Иванов.

Если раньше 3 000 путеводителей расходились за два года, то теперь их разбирают за год, — пояснил собеседник информагентству.

Кроме того, интерес к истории города можно проследить по посещаемости тематических выставок. Так, экспозицию на основе книги «Гуляя по старому Нижнему» в Художественном музее увидели тысячи зрителей.

Подробнее о том, как сейчас создаются книги про Нижний Новгород и что служит вдохновением для авторов, читайте в нашем эксклюзивном интервью.