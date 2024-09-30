На курорте «Шерегеш» построят пятизвездочные гостиницы

Строительство двух пятизвездочных гостиниц, а также детокс-центра на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе начнется в 2025 году. Также ведутся переговоры с другими инвесторами о строительстве премиальных отелей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Илья Середюк.

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Ранее региональные власти подписали с компанией "СДС" соглашение о строительстве двух отелей, в том числе пятизвездочного, в секторе F к 2027 году. Также в группе компаний "Каскад" заявляли о намерениях построить пятизвездочный отель на курорте "Шерегеш" в секторе A.

"Недружественные действия западных стран привели к заморозке проекта, тем не менее, "Каскад" договаривается с другими известными партнерами для того, чтобы эта гостиница была построена. Но есть еще минимум два инвестора, которые работают на горе Зеленая, готовые построить пятизвездочные отели, с одной из них, компанией "СДС" мы подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство двух новых пятизвездочных гостиниц начнется в 2025 году. Также у нас есть план строительства первого в регионе детокс-центра во второй половине 2025 года. Обслуживание здесь будет на уровне лучших мировых практик", - сказал Середюк.

Он также сообщил, что турпоток в Шерегеш по итогам летнего сезона вырос более чем на 20% и составил около 315 тыс. человек. Для привлечения людей в летнее время открываются объекты отдыха и релакса, пешеходные тропы и горные маршруты, а также проводятся форумы, фестивали. В частности, Всероссийский молодежный форум "Шерегеш" для студентов IT-специальностей собрал более 1 тыс. человек.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2023-2024 годов там отдохнули около 2,5 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.