Стало известно, как изменится курортный Домбай в ближайшие годы

В курортном поселке Домбай создадут набережную с зиплайном и откроют музей гор и альпинизма. Мастер-план по комплексному развитию одного из старейших горнолыжных центров России представили во время визита замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова в Карачаево-Черкесию.

«Предварительная концепция развития курорта включила в себя набережную с зиплайном, веревочный парк, музей гор и альпинизма, а также сеть променадов», — сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Мастер-план подразумевает комплексное развитие курорта и приведение его территории к единому архитектурному стилю. Презентация документа прошла во время совещания в Домбае, на котором обсуждались строительство горнолыжных трасс, запуск новых канатных дорог и открытие круглогодичного горного и бальнеологического отеля в курортном поселке.

Назарову также был презентован и обновленный мастер-план развития Софийской поляны, подготовленный Кавказ.РФ. Разработка мастер-планов этих территорий проводится с сентября 2023 года совместно с регионом.

Домбай — один из старейших и популярных горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Софийская поляна входит в число самых популярных туристических маршрутов Карачаево-Черкесии.

По данным Минтуризма республики, за шесть месяцев 2024 года турпоток в Карачаево-Черкесию составил около 1,5 миллиона человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода прошлого года. До конца года регион ожидает более 2,2 миллиона туристов.