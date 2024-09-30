Итоги недели туризма подвели в Забайкальском крае

В Забайкалье организовали традиционную, четвертую по счету Неделю туризма. Мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли в Чите и семи районах края. В них приняли участие более тысячи человек.

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«Программа этой необычной недели каждый год разная. Нынешняя вместила 20 самых разных мероприятий. Это 14 экскурсий и походов, исторический квест, интеллектуальный квиз, арт-вечеринка, а также деловая программа «Инвестируй в Забайкалье» и заседание на тему создания турмаршрутов (троп) в Забайкалье и фестиваль исторических реконструкций «Из глубины Веков», - рассказал зампред правительства региона Буянто Батомункуев.

В Минэкономразвития региона добавили, что одним из самых увлекательных событий Недели туризма стал квест.

«Задания квеста были направлены на то, чтобы найти определенную точку в городе или какое то конкретное здание. Описание этого места было зашифровано в виде шарады. Команды сами решали, в какой последовательности проходить задания. Важно было найти все точки, сделать на их фоне общее фото и предоставить подтверждение конкурсной комиссии. Все молодцы, мы убедились, что люди знают историю малой родины»,- подытожила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ранее губернатор Александр Осипов, отвечая на вопрос журналистов о туристической привлекательности Забайкалья, отметил что, прежде всего наши территории нужно обустраивать для забайкальцев и сюда потянутся иностранные туристы.