В Самаре сформируют систему туристской навигации

По официальным данным, на 40% ежегодно растет число желающих посетить столицу нашей губернии. Этому способствует и целый комплекс мероприятий по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Благодаря ему в регионе провели конкурс - выбирали города для формирования туристического центра. Самара стала победителем.

В столице 63-го региона создадут систему туристской навигации. На речном вокзале появится специальный информационный центр. На улицах города разместят новые арт-объекты и не только. Подробнее о планах смотрите в видео телеканала "Губерния" (12+).