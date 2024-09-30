В Оренбуржье для туристов начал работать новый чат-бот

Чат-бот «Оренбуржье - горизонты открытий» поможет жителям и гостям региона составить свой маршрут, а также проинформирует о гостиницах, ресторанах и достопримечательностях.

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Туристический чат-бот запущен в официальном телеграм-канале Центра развития туризма Оренбургской области. С помощью данного сервиса жители и гости региона смогут узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях области.

Чтобы запустить бот пользователям нужно отправить команду «start» и выбрать интересующий раздел. После этого можно будет составить свой собственный маршрут, учитывая предпочтения и время пребывания, а бот предоставит информацию о гостиницах, ресторанах и достопримечательностях.

«В дальнейшем появятся разделы о мероприятия, акциях и специальных предложениях от местных туроператоров. Независимо от планов – будь то несколько часов или неделя в Оренбургской области – чат-бот «Оренбуржье - горизонты открытий» предоставит актуальные рекомендации и поможет организовать отдых», - отмечают в правительстве региона.

Напомним, что в Оренбуржье появился новый туристический маршрут «Реликтовая жемчужина».