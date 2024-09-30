Турагент рассказала, во сколько обойдутся путевки на Новый год

Туры на новогодние каникулы с прямым перелетом из Перми начинаются от 45 тысяч рублей на двоих человек. За эту стоимость можно отметить праздник в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«На Новый год есть прямые вылеты из Перми в Калининград, Сочи, Абхазию, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Также открыты продажи путевок в Индию, Египет и Таиланд. Самое выгодное направление — Москва и Санкт-Петербург. Стоимость путевок начинается от 45-50 тысяч рублей на человека», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Среди других российских направлений одним из бюджетных вариантов является Калининград. Туры стоят от 62,2 тысячи рублей на двоих. Вылет из Перми — 31 декабря. Это направление турагент рекомендует бронировать уже сейчас, так как на него всегда высокий спрос.