Муралы Камчатки — новый туристический магнит региона

Новую красоту полуострова открывают для себя туристы — Петропавловск-Камчатский претендует на звание дальневосточной столицы муралов

Яркие изображения на фасадах домов столицы Камчатского края стали активно появляться с 2020 года, когда появился фестиваль «Авача стрит-арт». Художники рисуют на домах и сражаются за звание лучшего по результатам голосования жителей. Так за четыре года появилось уже 78 полотен на многоэтажках. Все они посвящены истории полуострова, жизни коренных малочисленных народов, флоре и фауне.

EastRussia расспросила одного из самых опытных художников Сурена Давтяна, как рисуют муралы и как изображения помогают привлечь в регион туристов.

— Сурен, расскажи, пожалуйста, чем мурал отличается от граффити?

— Мурал — это рисунок на фасаде дома, от привычного и понятного большинству слова граффити отличается, масштабами. Мурал — это всегда большое изображение, а граффити может считаться даже незначительных размеров надпись, выполненная баллончиком.

— Как наносят изображение на дом?

— В основном, с проектора. Вечером, когда стемнеет, напротив фасада ставится проектор и изображение с него выводится на дом. Масштаб эскиза, который ты сделал в планшете или на ноутбуке, увеличивается в размерах в десятки раз. Дальше художник работает на высоте: переносит картинку, делает полосы, линии. На следующий день рисуешь, опираясь на намётки, которые ты для себя сделал. Но проектор не всегда можно поставить. У меня было такое – мешало дерево. Тогда приходится делить фасад на мелкие квадратики и рисовать по схеме, но этот вариант более энергозатратный.

— Сколько у тебя муралов на Дальнем Востоке?

— Я не считаю, но на вскидку могу сказать, что масштабных работ по Дальнему Востоку порядка десяти штук. Это не только Камчатка, но и Магадан. В этом году впервые работал там. Нарисовал на четырёхэтажном здании комикс. О той работе у меня осталось приятное воспоминание и оно связано с местными жителями. Бабушка лет 70 сказала, что знает про меня, так как читала статьи и видела репортаж. И спросила можно ли сфотографировать меня за работой. Я сказал: «Хорошо». Она меня сфоткала и ушла, а примерно через час вернулась обратно. В руках она держала распечатанные фотографии с моим свежим портретом. Одну из них она подарила мне. На обратной стороне была подпись с приятными пожеланиями от семьи. А на другой фотографии она попросила меня расписаться, чтобы подарить потом внуку. Это было для меня ценно и очень приятно.

— А какая вообще география твоих муралов?

— В Испании я рисовал, в Италии рисовал, в Канаде, в США был, в Москве рисовал. География не скажу, что суперобширная, какой могла бы быть, но достаточно богатая.

— Ты бы хотел переехать с Камчатки?

— Я родился Ереване и прилетел на Камчатку, когда мне было 6 месяцев. Вырос и выучился в Петропавловске-Камчатском. У меня был период, когда я покинул Камчатку — в 2015 году я уехал и жил два года в Москве, потом по году в Канаде и Америке. Путешествовал, рисовал. В 2019 вернулся. Так сложились обстоятельства – нужно было помочь родителям. И к этому времени меня уже тянуло домой. В творческом плане, что в столице, что заграницей среда позволяет отлично развиваться, но люди… ты общаешься и нет такого взаимопонимания как здесь. Как говорится, мы росли на разных мультиках.

— Кто ты по образованию?

— Я учился на мореходном факультете КамчатГТУ. По диплому я специалист по электрооборудованию судов. Но никогда не работал по этой профессии — не моё. Вместе с тем у меня есть художественное образование. Родители видели, что я постоянно рисовал динозавров, животных и поэтому и отдали меня в художественную школу.

— Расскажи про эскизы к муралам? Ты придумываешь их сам?

— Смотря какое ТЗ. Оно бывает строгое. Например, нужно, нарисовать именно шикшу. Либо более свободно ставится задача: например, изобразить народы Камчатки и тут ты уже выбираешь, что они делают. Либо сидят у костра, либо бьют в бубен, сколько их. Это ты уже решаешь сам и всё зависит от твоей фантазии.

— А эскизы рисуешь самостоятельно или с помощью искусственного интеллекта?

— Сам рисую конечно. Я не очень люблю подобными вещами пользоваться, потому что это уже не искусство. Когда делает ИИ, то это всегда видно. У такого изображения есть определенная стилистика исполнения картинок на выходе. Если человек может рисовать многогранно, то ИИ, по крайней мере, сейчас так не может. Но все может измениться уже через три-пять лет.

— Как ты думаешь, реально ли привлечь туристов на Камчатку с помощью муралов?

— Я думаю, это уже стало туристической «фишкой». По-моему, в прошлом году приезжали девочки-путешественницы из Москвы и попросили меня провести им экскурсию. Это был такой тур по граффити Петропавловска-Камчатского. Мы ездили по адресам, где были муралы, и я рассказывал, что они означают рисунки, как я их делал.

— А что еще можно добавить к уже существующей туристической «фишке»?