Омская область установила туристический рекорд в 2023 году

По итогам 2023 года регион посетили более 687 тыс. человек.

В Омскую область по итогам 2023 года приехало более 687 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве культуры.

Из них 392 233 человека решили провести отпуск в Омске и области, а с деловыми и профессиональными целями приехали 214 856 туристов. Спрос на регион увеличивается. Омская область в этом году вошла в «золотую тридцатку» Национального туристического рейтинга регионов России, отметил министр культуры региона Юрий Трофимов.

Для туристов в регионе сформировано 70 маршрутов различной тематики, принять их готовы 199 гостиниц и хостелов, а также 77 санаторно-курортных организаций.