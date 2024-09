Авторы видеороликов о России показали туристический потенциал страны

Более 3,8 тыс. видеороликов, созданных российскими и зарубежными авторами, приняли участие в конкурсе «Россия твоими глазами!». Создатели восьми из них стали победителями в разных номинациях. Об этом сообщили в фонде «Центр стратегических разработок», который является одним из организаторов конкурса.

© Газета.Ru

Победителей, в числе которых жители Москвы, Чувашии, Брянской, Курской, Московской, Смоленской, Челябинской, Тамбовской областей, а также представитель Аргентины, наградили в Москве.

Так, в номинации «Гастрономические традиции» жюри отметило видеоролик про гастрономический фестиваль «Вкусы России 2024».

В номинации «Культурное наследие» призовое место взял видеоролик «Родная Брянщина» о достопримечательностях Брянска.

В номинация «Невероятная Россия» — видеоролик «Путешествия на Байкал летом и зимой».

Аргентинец Томас Баттаглино получил приз в номинации «Открывая Россию» за видеоролик «Smolensk: land of cosmonauts and a city of a thousand battles» о впечатлениях иностранного туриста, посетившего Смоленск.

Принимая награду из рук замминистра экономического развития РФ Дениса Тюпышева, автор отметил, что поданный на участие в конкурсе проект посвящен его первому приезду в Россию в марте этого года.

«Тогда мне посчастливилось посетить Смоленск, узнать историю древнего русского города и познакомиться с гостеприимством русских людей в рамках масштабного волонтерского съезда», — рассказал Томас Баттаглино.

Он считает, что подобные конкурсы — «настоящие мосты, позволяющие объединить культуры и наладить обмен опытом между странами».

«Молодые люди из разных стран должны научиться смотреть на мир собственными глазами, сняв линзы, навязанные иностранным западным влиянием, чтобы в конечном итоге узнать настоящую Россию», — заявил победитель конкурса.

«Несмотря на то, что конкурс изначально всероссийский, проект приобрел по-настоящему международный масштаб», — констатировал замминистра экономического развития РФ Денис Тюпышев.

Гендиректор фонда «Центр стратегических разработок» Павел Смелов отметил, что жюри было очень сложно выбрать лучшие работы.

«Особая ценность данного конкурса для нас — это своего рода обратная связь от граждан нашей необъятной страны, таким образом мы узнаем об уникальных и близких сердцам россиян местах и достопримечательностях», — отметил Смелов.

Победителей наградили туристическими путевками по России для двоих.

Правительство Москвы, также оказавшее поддержку конкурсу, сделало свой подарок — в виде прогулки по новым экскурсионным маршрутам столицы.