Крупный курортный город России третий день сидит без воды

Жители ряда районов в Сочи на протяжении трех дней испытывают проблемы с водоснабжением, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По информации местных жителей, в Центральном районе курорта нет горячей воды

При этом во многих других частях города, как пишет канал, краны совершенно пусты. В сочинском водоканале ситуацию объяснили засушливым летом и большими объемами потребления воды в высокий сезон.

Призываем жителей <...> иметь дома необходимые запасы воды, — сказано в сообщении водоканала.

Ранее стало известно, что от жителей СНТ под Петербургом потребовали за месяц снести все свои дома. Для граждан такое решение стало шоком, при этом им пригрозили, что за каждый день простоя после указанного срока будут насчитываться пени. Причиной такого решения стал запрет местным Минкультом строительства близ объектов, которые считаются частью водопроводящей системы фонтанов Петергофа.

До этого нутрициолог Екатерина Гусева рассказывала, что перед тем как пить водопроводную или бутилированную воду, нужно узнать регион ее производства. По словам эксперта, в Москве регулярно проводятся проверки водопроводной воды, поэтому содержание хлора там не должно быть выше нормы.