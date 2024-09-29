Туристы рассказали, как сходили на Айгирские скалы и гору Калкан

В сентябре туристы из Екатеринбурга провели двое суток в Башкирии, побывав на Айгирских скалах, которые также называют «Зубы Шурале». Путешествие включало ночной переезд в автобусе и ночёвку в уютной гостинице — вариант для тех, кто не любит походы с палатками. О приключениях в тумане, преодолении курумников Айгира, восхождении на пик Уфа и заповедных растениях на горе Калкан рассказал ИА «Уральский Меридиан» гид клуба активного отдыха «Душа Урала» Михаил Обухов.

«В пятницу вечером мы в компании 28 человек отправились в Башкирию, чтобы посетить скалы Айгир и на обратном пути заехать на озеро Калкан, — рассказал Михаил. — В 23:00 мы собрались в Екатеринбурге у цирка, загрузились в автобус и отправились в путь. Водитель Андрей очень быстро, уверенно и даже чуть раньше назначенного времени привёз нас к утру субботы в башкирское село Инзер. Мы позавтракали в кафе и отправились в путь».

Туристы пришли на железнодорожную станцию «Инзер», Михаил приобрёл на всех билеты, и группа загрузилась в электричку. Народу в электропоезде было очень много, в основном — туристические группы, которые тоже ехали на Айгир.

«Доехали до станции «Айгир» за несколько минут, — рассказал гид. — Взяли треккинговые палки и дождевики, так как синоптики прогнозировали дождь, и вокруг Айгира сгущались тучи. На Айгир мы пошли самой удобной тропой. На вершину ведут три маршрута. Один — через пик Уфа, вторая тропа начинается у подножья у скал, откуда сразу идёт очень крутой и опасный, на мой взгляд, подъём. Мы же пошли самым безопасным путём, по которому можно аккуратно зайти на хребет Караташ, дойти до развилки, ведущей на Айгирские скалы — Зубы Шурале, а далее — на пик Уфа, чтобы спокойно гулять по хребту».

Когда группа клуба «Душа Урала» поднялась наверх, начался лёгкий дождик и появился туман. Когда туристы подошли к скалам Айгира, было решено устроить фотосессию, пока всё вокруг не заволокло туманом. Пока фотограф группы Сергей активно фотографировал людей, чтобы успеть сделать побольше фотографий, Михаил угощал всех авторским чаем. Тем временем вид вокруг превратился в одно сплошное «молоко». Пришло довольно низкое облако, но туристы приняли решение отправиться дальше. В планах на этом маршруте оставалось ещё посещение хребта Караташ и пика Уфа.

«Прогулка по хребту была просто сказочной, потому что тропа идёт по зарослям кустов, травы, которые к сентябрю очень выросли. В тумане они казались гигантскими волшебными растениями, — рассказал Михаил. — Практически весь трек по хребту до самого пика Уфа проходил в плотном густом тумане, видимость была метров 50».

Дойдя до огромного курумника — нагромождения камней на склоне — часть группы решила не продолжать путь, а подождать остальных туристов в этом месте. Большая частью группы взошла к подножью пика Уфа. У подножья осталось несколько человек, которые не решились подниматься на пик. Вместе с Михаилом на пик Уфа взошли 8 человек, поднявшись на вершину по куруму.

«К этому моменту как по волшебству вышло солнце, закончился дождик, рассеялся туман и открылись прекрасные виды, — рассказал Михаил. — Вдали был даже виден силуэт высшей точки Республики Башкортостан — горы Большой Яман-Тау. Мы пофотографировались, но задерживаться надолго на вершине не стали, так как электричка должна была прийти на станцию «Айгир» через 2 часа с момента начала нашего спуска. Мы активно пошли вниз. В тот период, когда мы с частью участников поднимались на пик Уфа, оставшиеся туристы, предварительно согласовав это со мной, успели сходить обратно на скалы Айгира, так как облака раздуло абсолютно везде, и людям хотелось полюбоваться живописными видами с высоты. Мы спустились до Айгира, выпили кофе, немножко отдохнули».

На электричке туристы доехали до Инзера, посетили кафе и через полтора часа добрались до уютной гостиницы «Мраткино» в городе Белорецке, где их уже ждали забронированные номера. Переночевали, позавтракали и в назначенное время выехали обратно в сторону Свердловской области, где на полпути посетили озеро и гору Калкан.

«Озеро Калкан имеет интересную и необычную форму, — рассказал Михаил. — Его название переводится как «щит», и это неслучайно. Как видно при съёмке с высоты, озеро делит надвое интересный полуостров, который действительно похож на щит. Мы доехали до горы Калкан, возле которой располагается озеро. Горка невысокая, всего 663 метра, но довольно крутой подъём. С подъёмом все справились».

Михаил отметил, что погода во время прогулки на гору была чудесная — светило солнышко, и хотя поход был в сентябре, было даже жарко. По пути на гору туристы увидели много необычных растений — суккулентов.

«Оказалось, растительность на горе Калкан уникальная — там произрастают растения, которые встречаются в Альпах и на Алтае. — рассказал Михаил, — Один из участников нашего похода проконсультировался со специалистами, и с его помощью мы узнали, как называются растения, которые растут на Калкане и насколько они уникальны. Было очень интересно о них узнать».

Прогулявшись по хребту Калкана, туристы спустились к озеру, где устроили пикничок. После этого сели в автобус и примерно к 7 часам вечера воскресенья вернулись в Екатеринбург.