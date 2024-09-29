Впервые за долгие годы в Астрахани прошел масштабный фестиваль арбуза. Корреспондент РГ побывала на празднике и узнал, оправдывает ли Астрахань звание столицы полосатой ягоды, кому по карману купить арбуз и готовы ли местные фермеры к экспериментам в выращивании и переработке бахчевых.

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На площадке у спортивного комплекса "Звездный", где проходил фестиваль, разместились тематические подворья с угощениями, а каждый сельский район региона представил свою сельхозпродукцию. Здесь же организована бесплатная дегустация. Корреспонденту РГ на мгновение показалось, что столько арбуза она не ела никогда в жизни. Желающие могли сразу же купить понравившийся сорт. Цены радовали. Всего 8 рублей за килограмм, это почти втрое меньше, чем сегодняшняя цена на местных рынках.

На фестивале арбузов жюри определило призеров в шести номинациям. Комиссия выбирала наиболее сочные, крупные и сладкие экземпляры. Самой большой признали полосатую ягоду сорта "Каролина кросс". Арбуз весом 78 килограммов вырастил местный фермер Камил Мамедов в своем хозяйстве в Енотаевском районе.

Как рассказал РГ победитель, в этом году на ежегодном Всероссийском конкурсе "Агробатл" в Ставрополе со своим "подопечным" он занял только четвертое место. Два года астраханский фермер в этом состязании не знал себе равных, выращивая гигантов весом за 70 килограмм. А в этом году первое место было отдано 114-килограммовому полосатику из Калужской области, выращенному в теплице.

Но астраханский арбуз все равно стал самым большим в России, выращенным в открытом грунте, то есть в обычных условиях: под солнцем, на поле. Мы не останавливаемся на достигнутом и очень хотим победить. В следующем году постараемся вырастить плод побольше и преодолеть планку в 114 килограмм, - поделился планами Камил Мамедов.

В прошлом году Астраханская область стала лидером в стране по производству грунтовых овощей. Помимо арбузов - это еще и томаты, сладкий перец, огурцы, капуста, лук, морковь и другие виды сельхозпродукции. На рынки России и зарубежных государств было отправлено около 2,4 миллиона тонн продукции. При этом местные бахчевые стабильно держат взятую с советских времен планку и остаются признанным брендом региона. Арбузы "родом из Астрахани" ищут покупатели на рынках всей страны, зная, что они не разочаруют своим вкусом.

По словам заведующей сектором отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Татьяны Лосевой, в регионе примерно каждый третий фермер выращивает бахчевые, то есть это почти тысяча хозяйств. Приличная цифра получается. Арбуз можно выбрать из 35 сортов, и линейка сортов пополняется ежегодно.

Одно из последних достижений астраханских селекционеров - сорт "Премьер", который зарегистрирован в Госреестре. В регионе в этом году под бахчевыми засеяно около 8 тысяч гектаров. Аграрии уже собрали более 200 тысяч тонн арбузов и дынь. В итоге мы рассчитываем выйти на показатели прошлого года - это 270-280 тысяч тонн, - пояснила Татьяна Лосева.

А вот астраханский фермер из села Линейное Наримановского района Ринат Бикчураев, выращивающий бахчевые не первый год, открыл линию варки варенья из арбузов и дынь и возродил производство арбузного меда - нардека. Рецепт этого старинного лакомства простой, но трудозатратный. Именно поэтому его "позабыли", массового производства сейчас нет. Сладкая мякоть арбуза очищается от семечек и мнется вручную. Затем уваривается в большой емкости двое-трое суток до консистенции меда, при этом объем уменьшается примерно в 10 раз.

Гости фестиваля смогли продегустировать продукцию фермера. По вкусу нардек похож на варенье. В начале кажется, что ешь советский "петушок", а послевкусие как после качественного меда - немного першит горло. Говорят, раньше им лечили ангины и, смешивая с водой, урологические заболевания. В советское время лакомство варили прямо в степи в чанах на костре.

Мы варим свою продукцию в маленьком цеху в селе, это такая крафтовая история. Чтобы сохранить рецептуру и пользу, стараемся не вводить автоматику. Все делаем вручную. С реализацией своей продукции уже вышли на крупные маркетплейсы. Наш нардек, а также варенье из арбуза и дыни, с удовольствием берут для продажи местные туристические магазины, продают и в аэропорту. Каждый новый вид продукции - это определенные трудности и отладка процесса производства, но мы к ним готовы, - поделился с РГ Ринат Бикчураев.

С сертификацией продукции предпринимателю помог "Мой бизнес". Кстати, варенье из дыни похоже на джем, а арбузное, с кусочками мякоти - на мармелад. 300 граммовая баночка сладкого "лакомства из Астрахани" обойдется примерно в 350 рублей. В планах фермера - наладить производство сушенной дыни, арбузных цукатов и вяленных томатов.

Выращивать арбузы и дыни мои земляки умели всегда. В селе Линейное в советское время был передовой колхоз - чемпион в стране по урожаю бахчевых. Когда возрождали рецепт нардека, много работали с архивами и еще раз убедились, что и 200 лет назад арбузы выращивали наши деды и прадеды. Это и понятно. В Астраханской области есть все для этого. И солнце, и вода, и земля такая. Сама просит: "посади арбуз". Делаем это качественно и с душой, чтобы не уронить марку астраханской сладкой ягоды, как самой лучшей в стране, - считает астраханский фермер.

Кстати

Помимо арбузов на фестивале посетители смогли купить и различные овощи, фрукты, молочную продукцию, мясо, птицу, рыбу. Все - от местных фермеров, а цены в большинстве своем ниже рыночных. Так, помидоры стоили по 35 рублей за килограмм, огурцы - от 50 рублей. Дешевого мяса корреспондент РГ так и не нашел. Порадовала верблюжатина - в среднем 300 рублей за килограмм. Такое мясо сладкое, по виду напоминает говядину, считается диетическим и полезным. Ну, и какая Астрахань без свежей рыбы. Здесь цены все-таки немного "кусались". Так, килограмм судака стоил от 250 рублей, белый амур и карп - 200 рублей, а сом - около 180 рублей. Привезли продавцы и прудовых стерлядок. Килограмм свежей живой рыбы, которая трепыхалась при взвешивании, отдавали за 1,2 тысячи рублей. Вес каждой особи - примерно 3 килограмма. Осетровая горячего копчения начиналась от 2 тысяч рублей за килограмм. По данным властей, масштабный агрофестиваль в этом году посетили 12 тысяч человек. С пустыми руками не ушел никто.