Стала известна цена самого дорогого круиза по РФ

Самый дорогой железнодорожный круиз по территории России обойдется в 261 тысячу рублей за человека.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование. Речь идет о поезде «Жемчужина Кавказа», который еженедельно ходит из Москвы в Махачкалу.

Место в четырехместном купе стоит 96 тысяч рублей, в СВ — 127 тысяч рублей, а стоимость люкса уже 150 тысяч рублей. Про этом один человек может выкупить люкс полностью.

Кроме того, в этом поезде есть сауна, вагон-бар, караоке и несколько ресторанов. В круиз также будет входить экскурсионная программа. Отель туристам не понадобится, поскольку все вещи на время прогулки останутся в вагоне.