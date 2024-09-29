В Приморье завершилась экспедиция Конюхова

Экспедиция Федора Конюхова по следам исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева (1872-1930) завершилась в конечной точке - поселке Кавалерово. Участники прошли 500 км на лошадях за 11 дней, сообщил Конюхов в своем Telegram-канале.

"Экспедиция по пути Владимира Арсеньева от Находки до Кавалерово завершена 29 сентября 13:15 (06:15 мск - прим. ТАСС)", - написал он, уточнив, что путешественники финишировали под скалой Дерсу.

По словам Конюхова экспедиция завершилась успешно, все "люди и лошади здоровы". За время пути было установлено три станции "Сейсмо-метеопро" для наблюдения за сейсмической активностью и климатическими изменениями. Он также рассказал, что в ходе путешествия участникам похода "удалось встретить амурского тигра, который без конфликта удалился в лес".

Историческая экспедиция "По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева" организованна при личной поддержке Федора Конюхова и генерального директора ГК "Трансгаз" Ивана Молчанова. Участники прошли на лошадях по маршрутам, проложенным Владимиром Арсеньевым в 1900-1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь, прибрежные районы Японского моря с финальной точкой в месте встречи Арсеньева и Дерсу Узала в поселке Кавалерово.

Русский путешественник, этнограф, писатель, военный востоковед и офицер, действительный член ИРГО Арсеньев возглавлял серию исследовательских экспедиций по предгорьям Сихотэ-Алиня и Уссурийской тайге. Вместе со своим другом и проводником, нанайским охотником Дерсу Узала, он стал первооткрывателем значительной части горных районов Дальнего Востока, восточных склонов Сихотэ-Алиня и севера Уссурийского края, описал флору и фауну, археологические находки и этнографические особенности местности.

Большую известность приобрели научные труды Арсеньева - двухтомная монография об удэгейцах "Страна Удэге", подводящая итог его 30-летних этнографических исследований, а также приключенческие повести с историями из экспедиций.