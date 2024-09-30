В Старой Руссе закрыли туристический сезон

оржественное закрытие курортного сезона прошло в столице "Серебряного ожерелья России" 2024 года - городе Старой Руссе. Концепцией праздника стали традиции, культура и гостеприимство этого древнего города. В 2024 году город снова выиграл во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Андрея Никитина.

© РИА Новости

"На мой взгляд, "Серебряное ожерелье России" - самый системный проект развития федерального округа. Каждый год достойный город Северо-Запада становится столицей проекта. В этом году - Старая Русса. Это звание заслужено и получено, благодаря заботе жителей и власти. Мы все понимаем, что многое нужно сделать, чтобы Старая Русса становилась еще красивее, уютнее. Нас в этом поддерживает президент и полномочный представитель президента. Уверен, что все запланированное получится. В этом году Старая Русса снова выиграла во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства, и уже в следующем году мы начнем приводить в порядок участок набережной. Это наша очередная победа", - приводит пресс-служба слова Никитина.

На Соборной площади к рушанам, гостям города и представителям городов Серебряного ожерелья обратилась заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева.

"Старая Русса открыла новую страницу своей истории, потому что в этом году получила высокий заслуженный статус столицы "Серебряного ожерелья России". Ваш город - жемчужина, в которой за последние годы сделано очень многое. Приведен в порядок исторический центр, город преобразился, стал ухоженным, уютным, комфортным. При этом здесь помнят героическое прошлое района. Такие результаты стали возможными, благодаря взаимодействию и заинтересованности всех уровней власти в развитии территории. Когда принималось решение, одним из решающих критериев в отборе на статус столицы "Серебряного ожерелья" среди заявок от других городов в 2024 году, стал представленный губернатором Новгородской области подробный план с четким пониманием источников финансирования дальнейшего развития Старой Руссы", - подчеркнула Совершаева. Она поблагодарила Никитина за поддержку инициатив и главу Старорусского района Елену Комарову - за развитие города.

Гостями праздника стали жители Старой Руссы и района, представители туриндустрии городов Серебряного ожерелья, участники Ассоциации СМИ Северо-Запада. В центре города развернулись ремесленные ряды Старорусского торга и выставка местных художников, работала интерактивная площадка "Игры и потехи XIX века", гостей развлекали артисты в костюмах эпохи XIX века. Празднику аккомпанировал городской духовой оркестр Великого Новгорода. Статус и символ столицы проекта "Серебряное ожерелье России" в 2024 году был передан городу Старая Русса от Сольвычегодска Архангельской области во время торжественной церемонии в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Эстафету новой столице Старая Русса передаст в 2025 году.

Форум СМИ в Старой Руссе

Также в Старой Руссе прошел форум средств массовой информации Северо-Запада, на котором с участием представителей муниципалитетов, органов исполнительной власти регионов, курирующих сферу туризма, экспертов туристической отрасли рассмотрены вопросы создания и продвижения информационного контента сферы туризма, в том числе в муниципальных образованиях. В рамках форума Совершаева предложила оставлять городам-столицам копии символов с указанием даты, в каком году был получен статус столицы "Серебряного ожерелья России".