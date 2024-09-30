Каждый шестой родитель уйдет в отпуск на время осенних каникул

Примерно 15% родителей школьников планируют взять отпуск в период осенних каникул, чтобы провести больше времени с детьми.

Согласно исследованию сервиса Superjob, результаты которого приводит RT, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск собираются каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%). В нем подчеркивается, что чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск на осенние каникулы.

— В отпуске планируют провести время 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей старшеклассников, — говорится в исследовании.

Однако большинство родителей (70%) не планируют брать отпуск в этот период, а еще 15% респондентов пока не определились с решением.