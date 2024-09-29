Во сколько обойдутся зимние туры по России в 2024 году

В зимний сезон стоимость туристических пакетов возрастет до 270 процентов. Наиболее затратным местом для празднования Нового года окажется Красная Поляна. «Вечерняя Москва» узнала, где любят проводить зимние праздники россияне и во сколько обойдутся путевки на популярные курорты.

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Путешествовать по России часто более доступно и удобно, чем за рубеж, особенно в новогодние праздники: нет необходимости в визах и длительных перелетах.

— Пятерка новогодних направлений не меняется уже много лет: на первом месте Краснодарский край, затем — Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Великий Устюг, — рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.

Самый популярный зимний вид отдыха — поездки на горнолыжные курорты. Среди них Красная Поляна — бессменный лидер и по популярности, и по стоимости. — Красная Поляна собирает 60–70 процентов туристов, потому что там созданы максимально комфортные условия для отдыхающих: разнообразие трасс, профессиональные инструкторы, прокат снаряжения, уютные кафе и рестораны, — говорит Сергей Ромашкин.

Цены на отдых в Красной Поляне вырастут на 15 процентов. Минимальная стоимость тура в отель с бассейном, СПА и канатной дорогой неподалеку составит около 400 тысяч рублей.

На горнолыжном курорте в Шерегеше цены на новогодние каникулы вырастут на 270 процентов. Тур обойдется примерно в 210 тысяч рублей.

— Несмотря на то что Шерегеш предлагает более доступные цены, чем Красная Поляна, сомнительно, что это заставит горнолыжников изменить выбор в пользу более бюджетного отдыха, — делится Ромашкин.

Эксперт советует избегать праздничных дат и отправляться в отпуск, например, с 15 по 30 января, когда цены на туры снижаются на 30 процентов. Также он рекомендует выбирать отели подальше от центра и использовать машину вместо самолета для путешествий.

КУДА ПОЕХАТЬ?

В этом году почетный статус Новогодней столицы принадлежит Кирову. Масштабные празднества начнутся здесь в последней декаде декабря. Цена: 25 тысяч рублей — 3 дня.По-европейски Новый год отмечают в Калининграде. Традиционно здесь организуют масштабную новогоднюю ярмарку. Она проходит на острове Канта на площади перед Кафедральным собором. Цена: 40–43 тысяч рублей — 5 дней.Покататься на упряжках с маламутами и хаски, пройтись по ледяным озерам, покормить с рук оленей можно в Карелии. Цена: 40 тысяч рублей — 5 дней.Во время новогоднего тура на Байкал вы сможете покататься на собачьих упряжках, побывать в этнической деревне и попробовать блюда бурятской кухни. Цена: 140 тысяч рублей — 5 дней.В Новый год на Ямале будет интересно погулять по Салехарду, полюбоваться пейзажами ямальской природы, посетить стойбище оленеводов. Цена: 60 тысяч рублей — 5 дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Диана Фердман, руководитель туристической компании: