Рейс «Победы» из Сочи в Пермь задержался на всю ночь

Рейс DP 365 авиакомпании Победа» должен был вылететь из Сочи в Пермь еще вчера вечером, однако сильно задержался – пассажирам пришлось коротать время вначале на борту лайнера, затем в здании аэровокзала.

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Первоначальное время вылета – суббота, 22:35. Посадка в 737-й боинг прошла по графику, а потом начались нюансы.

«Всех запустили в самолет, где люди провели 4 часа. Затем ожидание продолжилось в здании аэропорта», – рассказала изданию «АиФ-Прикамье» одна из пассажирок.

В итоге сидеть на чемоданах пришлось всю ночь – лайнер вылетел из Сочи в воскресенье в 08:59 и в 14:31 по местному времени прибыл в Пермь. Общее время задержки составило почти 10 часов. О том, были ли участникам полета предоставлены напитки и питание в соответствии с воздушными правилами, информации пока нет.

Представители авиакомпании сообщили вылетающим пассажирам, что причиной позднего вылета стала неисправность воздушного судна. Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу авиакомпании, чтобы получить развернутый комментарий по этой ситуации.

В середине сентября TourDom.ru писал о задержке вылета в Сочи самолета авиакомпании iFly из аэропорта Внуково. Причиной стало столкновение Airbus A330 с телетрапом. После происшествия была проведена оценка технического состояния воздушного судна. Рейс пришлось выполнить на другом лайнере.