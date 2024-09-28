Пассажирам с билетами не хватило мест в самолете Utair

Авиакомпания Utair сначала задержала рейс из Владикавказа в Москву более чем на 10 часов. Затем пассажирам сообщили, что из-за замены самолета мест в салоне хватит не всем.

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UT 396 должен был отправиться в столицу в 06:40 по местному времени (совпадает с московским). Но рейс перенесли сначала на 16:30, затем на 17:00. Представитель авиакомпании пояснил, что они ждут прибытия в аэропорт Беслан нового лайнера, и пассажирам придется повторно зарегистрироваться.

Позже выяснилось, что в салоне нового самолета всего 20 рядов вместо 27, на которые проданы билеты. Поэтому многим пассажирам – тем, у кого в билете указаны ряды с 21 по 27, – не хватит мест. Людям посоветовали ждать окончания посадки. Пока регистрацию прошли все пассажиры. Но если все же кто-то не явится к вылету, на их кресла посадят тех, кто не уместился.

На самолете Utair, вылетающем из Владикавказа в Москву 29 сентября, свободных кресел также не оказалось. Поэтому пассажирам с рядов больше 21-го предложили лететь на следующем рейсе послезавтра, 30-го числа. Перевозчик обещает оплатить пассажирам размещение в гостинице. Есть еще одна альтернатива: сдать билет и заказать другой за свой счет. Компенсирует ли авиакомпания расходы туристов в этом случае, представитель не пояснил.

Люди возмущены ситуацией и пытаются добиться «правды» у сотрудника перевозчика. У одной пассажирки, как выяснилось, травма ноги, другая опаздывает на экзамен, третий – на работу.

«А вы нам оплатите рабочий день?» – спрашивают клиенты Utair.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, борт вылетел из аэропорта Беслан в 17:10. Прибытие самолета в столицу ожидается в 20:10, на 10 часов позже времени, указанного в расписании.