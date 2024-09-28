Эксперт ответил, как отразится введение «звезд» для туристических объектов

В России могут ввести «звезды» для объектов размещения туристов, чтобы получить их, придется пройти проверку специальной комиссии, а если проверка пройдена не будет, то объекту запретят принимать гостей.

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Эксперт в области туризма Николай Мельник рассказал, что присвоение «звезд» будет проходить в два этапа: сначала объект оценивает его владелец и заносит данные в реестр, потом на объект выезжает комиссия.

Комиссия, отмечает Мельник, должна иметь полномочия, выданные ей Росаккредитацией. Если комиссия не найдет нарушений, то объект получит идентификационный номер и появится в реестре. Без отметки в реестре гостиница не сможет предоставлять услуги туристам, передают Regions.

Законопроект о классификации объектов туристического отдыха будет распространяться не только на объекты размещения, среди которых будут и глэмпинги, но и на пляжи, горнолыжные трассы и другие места туристического отдыха.

Мельник добавил, что введение классификации объектов поможет более справедливо назначать курортный сбор, а в следующем году станет доступен всем регионам России. В итоге стоимость услуг может вырасти — но всего на 1% засчет налога.

Глэмпинги в России, кстати, стали особенно популярны в последний год, а еще популярность набирает избинг.