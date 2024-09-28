Новые морские курорты в России построят по примеру Египта

Россия использует концепцию городов Шарм-эль-Шейх (Египет) и Канкун (Мексика) для строительства новых курортов. Так президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в разговоре с URA.RU объяснил заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании круглогодичных морских курортов на пяти морях и озере Байкал.

«Только по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта „Пять морей и озеро Байкал“, который реализуется по поручению президента Владимира Путина», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В программу включены Азовское, Балтийское, Каспийское, Черное и Японское моря и озеро Байкал. Проект затрагивает такие регионы, как Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Дагестан, Краснодарский и Приморский край, Крым и Бурятию. Все это, по словам Ильи Уманского, — перспективные территории.

«Их круглогодичность не связана с климатом. Чтобы курорты были эффективны, они изначально должны проектироваться так, чтобы не иметь ярко выраженную сезонность. Нельзя, чтобы такие масштабные проекты работали, например, три месяца в году», — замечает Уманский.

Эксперт отмечает, что важно создавать курорты именно с нуля. Как Канкун в Мексике или Шарм-эль-Шейх в Египте, которые получили успех и признание на международной арене.

«Хороший пример есть и у нас — Имеретинская низменность в Сочи, которая застраивалась к Олимпиаде. Действующие же курорты не могут эффективно развиваться из-за хаотичной нефункциональной застройки, которая не добавляет качества отдыху», — говорит президент РСТ.

При проектировании круглогодичных зон отдыха все эти моменты будут учитываться. Это поможет не только создать необходимую инфраструктуру, но и сделать так, чтобы туристы остались довольны.