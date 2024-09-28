Туристический потенциал Москвы представили на крупной китайской платформе

На крупнейшей туристической интернет-площадке Китая Ctrip появилась официальная страница Москвы. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

В разделе собрана вся важная информация, которая поможет жителям Китая спланировать поездку в Москву. На сайте указано то, как можно получить визу, забронировать билеты, гостиницы, а также подобрать экскурсии.

— Ресурс входит в пятерку лидеров среди онлайн-турагентств мира. Москва представила на нем свои возможности и преимущества. Городу это позволит увеличить турпоток из Китая, а путешественникам — узнать больше о столице России, ее достопримечательностях, истории и культуре, — рассказала Сергунина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги лета и первого полугодия в сфере столичного туризма. По его словам, в первые шесть месяцев 2024 года удалось превзойти показатели допандемийного уровня. За первые полугодие Москва приняла 12,2 миллиона гостей, что на шесть процентов превышает статистику 2019 года.

В Москве пройдет туристический форум «Маршрут построен», на котором расскажут о развитии школьного туризма в столице. Первый день форума 27 сентября пройдет на площадке Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. А 28 сентября переместится на территорию парка музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Для участников мероприятия подготовили обширную образовательную программу, направленную на повышение интереса к водному и другим видам туризма. Подробнее о том, как власти города помогают развивать школьный туризм — в материале «Вечерней Москвы».