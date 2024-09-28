Две трети путешественников по Самарской области — мужчины

Типичный портрет туриста в Самарской области — 41-летний мужчина с доходом около 78 тысяч рублей в месяц. И есть высокая вероятность, что отправится он в Самару, Тольятти или Сызрань.

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Министерство туризма Самарской области рассказало, как выглядит турист, посещавший этим летом регион. Итоги туристического сезона будут подводить только в октябре, но уже сейчас можно сказать точно — Самарская область больше популярна у мужчин.

В министерстве рассказали, что регион в первом полугодии посетили 2 357 тысяч туристов, что на 41,1% больше показателя прошлого года. Чаще всего сюда приезжают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областей, Татарстана и Башкирии. Туристы в первые полгода потратили в Самарской области 13,4 млрд рублей — больше, чем в прошлом году, на 32,4%, передает OBOZ.INFO.

61% гостей региона — это мужчины, в среднем гостям 41 год, а зарабатывают они около 78 тысяч рублей в месяц. Чаще всего туристы посещают Самару, Тольятти и Сызрань, заглядывают в нацпарк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина и Рачейский бор.

Экологический туризм для Самарской области остается в приоритете: здесь 211 особо охраняемых природных территорий регионального и 3 федерального значения.

У Самары, кстати, недавно появился новый туристический бренд, связанный со сказками.

По России этим летом путешествовали более 22 млн человек.