На Кубани стартовал эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя»

С 30 сентября по 6 октября в Краснодарском крае будет проходить эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Основная программа пройдет на территории Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского, Северского и Крымского районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и администрации региона.

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Кубанские винодельни организуют для гостей дегустационные зоны, проведут гастрономические мастер-классы, бесплатные экскурсии, винный забег и шоу фонтанов. Также будут открыты фудкорты и фотозоны. В 2024 году гостей фестиваля ждут новинки: велопробег, восхождение на гору и парусная регата.

Фестиваль «Черноморская винная неделя» продлится семь дней и охватит шесть муниципалитетов. Каждая локация подготовила свою уникальную программу с различными активностями. Гостей научат различать ароматы вин, раскроют секреты виноградарства и виноделия, а также угостят блюдами высокой кухни. Каждый день фестиваля будет посвящен новому городу и винодельческому хозяйству.

В Темрюкском районе для энотуристов организовали экскурсионную программу с иммерсивным спектаклем. В Крымском районе гостей ожидает велозаезд на 15 километров от местной винодельни, дегустация вин, музыкальная программа и тематические экскурсии.

В Северском районе готовится восхождение на гору Собер-Баш, где на вершине будет установлен флаг «Черноморской винной недели», а также дегустация вин от местной винодельни. В Геленджике гостей ожидает завтрак на яхте, организованный ведущими ресторанами курорта, и экскурсии. Финальные дни энофестиваля пройдут в Абрау-Дюрсо.