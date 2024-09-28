«Туристические муниципалитеты» получат финансовую поддержку

Вопрос развития инфраструктуры туристически привлекательных городов, сел и районов регионов России обсуждается в Госдуме. Готовится нормативная база для того, чтобы муниципалитеты могли получать напрямую федеральные субсидии, сообщил ТАСС депутат ГД от Волгоградской области, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"Мы сейчас [комитет ГД] рассматриваем вопрос развития "туристических муниципалитетов". Потому что это тема важная. Готовится нормативная база для того, чтобы в дальнейшем государственные субсидии могли получать напрямую муниципалитеты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в России около 200 городов, сел, районов считаются туристически привлекательными и нуждаются в финансовой поддержке напрямую из федерального бюджета. Волоцков отметил, что такой подход будет мотивировать их на развитие как туристической и городской инфраструктуры, так и на привлечение гостей через событийный туризм и комфортные условия для отдыха.

Одна из уже принятых мер по поддержке внутреннего туризма, в том числе в муниципалитетах, - введение туристического налога для гостиниц с 2025 года. Закон о туристическом налоге в начале июля подписал президент России Владимир Путин. Налог заменит курортный сбор, который работал в тестовом режиме. Отличием станет порядок сбора средств - он будет взиматься не с гостя, а с гостиничного номера, а уплачивать средства в бюджет будут не постояльцы, а места размещения по месту нахождения гостиниц. Решение о размере налога будут принимать местные власти.