В красноярском нацпарке увеличится посещаемость

Туристический поток в национальном парке "Красноярские столбы", популярном месте отдыха для жителей Красноярска и гостей краевого центра, по итогам 2024 года может вырасти на 15% до 1,1 млн посетителей. Об этом ТАСС сообщил директор нацпарка Вячеслав Щербаков.

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"По статистике ежемесячного мониторинга, у нас идет увеличение турпотока. По итогам года ожидаем 1,1 млн посетителей, это примерно на 15% выше, чем в 2023 году, когда посещаемость составила 958 тыс. человек", - сообщил Щербаков.

По его словам, рост турпотока происходит за счет открывшихся новых туристских маршрутов, обустройства и развития имеющихся рекреационных объектов, реализации программ образовательных эколого-просветительских туров. Щербаков напомнил, что в 2024 году открылась первая очередь экомаршрута "Легенды Такмака" общей протяженностью 8 км, которая объединяет знаковые скалы в восточной части нацпарка.

Нацпарк расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. В декабре 2019 года заповедник "Столбы" преобразован в национальный парк "Красноярские столбы". Его площадь составляет 47 219 га.