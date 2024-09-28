В 17 загородных лагерях отдохнули почти 30 000 детей из Екатеринбурга

В этом году в 17 загородных лагерях отдохнули 28 707 детей (в 2023 году — 25 430). Продолжительность смен была такой же: 7, 14 и 21 день. Безопасность и качество отдыха контролировались специалистами Роспотребнадзора. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В загородных лагерях «Юность» и «УрВ 17 загородных лагерях гна урале отдохнули альские зори» также проводились весенние смены, которые посетили 415 детей. Осенью планируется организовать смены в лагерях «Юность», «Уральские самоцветы» и «Космос» для 1043 детей.

В 169 городских лагерях одновременно отдохнули 32 000 детей (в прошлом году — 31 053). Лагеря были организованы не только в школах, но и в семи учреждениях дополнительного образования, где проходили интересные профильные смены, а также в 10 детских садах.

Ранее агентство писало о том, что за лето 64 тысячи детей из Екатеринбурга отдохнули в лагерях. В загородных и городских лагерях отдохнули почти 64 тысяч детей из Екатеринбурга. С конца мая в загородных и городских лагерях отдохнули почти 64 тысяч детей из Екатеринбурга.