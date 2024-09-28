В Подмосковье выпустили «Осенний гастропутеводитель»

В Московской области выпустили «Осенний гастропутеводитель», заявила директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева.

«На сегодняшний день у нас в Московской области 194 парка культуры и отдыха, а к концу года ожидаем увеличения их числа до 208. На территории наших парков активно развиваются сервисы и услуги, в том числе гастрономические», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в настоящее время в парках региона работает более 60 кафе и ресторанов.

Как отметила Васильева, «Осенний гастропутеводитель» адресован не только жителям, но и гостям Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2025 году благоустроят более 70 общественных пространств, из них 19 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, а также 14 парков и десять лесопарков.