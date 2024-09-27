В Северной Осетии рассказали о росте числа туристов за первое полугодие

В комитете по туризму Северной Осетии заявили, что за первое полугодие туристический поток в регион вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Наша республика приняла почти 900 тыс. путешественников в первом полугодии, что является значительным увеличением по сравнению с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в комитете, туристы приезжали в республику из различных регионов России, включая Москву, Краснодарский край, Ростовскую область, Приволжье и Сибирь.

Иностранные туристы также посещали регион.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первые шесть месяцев 2024 года столица приняла 12,2 млн туристов, что на 6% больше, чем годом ранее.