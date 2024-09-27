В России будут создавать инфраструктуру для плавающих автодомов

Минувшим летом стало известно, что компания VARUNA из города Муром наладила выпуск специальный автодомов, способных сплавляться по малым рекам. Такая разновидность «плавучих гостиниц» именуется кемпботом: кемп — кемпер, бот — лодка. Как тогда рассказали редакции Quto авторы проекта, в каюте может разместиться семья из четырех человек.

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На строительство причалов для кемпботов Владимирская область будет использована федеральная субсидия, размер которой составит 95 миллионов рублей. Основная часть этой суммы пойдёт на создание некапитальных причалов.

Как сообщает местный министр туризма Юлия Бояркина, которую цитирует издание «Зебра ТВ», в регионе есть достаточное количество предпринимателей, которым потенциально интересно развитие этого направления.

Напомним, что главная особенность автодомов-амфибий — в их универсальности. Хаусбот можно запарковать как обычный кемпер, а можно — спустить на воду, будь то озеро, река или море.

Сейчас конструкция «плавучего дома» дорабатывается, чтобы такие кемперы могли проходить по любым малым рекам. В следующем году компания должна построить 30 новых кемботов.

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