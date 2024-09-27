Турпоток в Калужскую область увеличился на 14 процентов

За шесть месяцев этого года Калужскую область посетило около двух миллионов туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток увеличился на 14%, а за четыре года - почти вдвое.

«Сегодня Всемирный день туризма. Это одно из перспективных направлений экономики. Транспорт, связь, торговля, сфера услуг, общественное питание, строительство – те отрасли, развитие которых стимулирует туризм. В регионе реализуются более 20 крупных инвестпроектов в туризме. На ПМЭФ-2024 заключили еще 4 соглашения о намерениях по новым проектам», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

В 2023 году Калужскую область посетило 3,4 миллиона туристов. В этом году она планирует принять на 10% больше.