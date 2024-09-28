Пятая часть российских путешественников приезжают в столицу на авто

В Мостуризме заявили, что пятая часть российских путешественников приезжают в столицу на автомобиле. Например, в 2023 году такие туристы совершили 4,6 млн поездок в Москву, причём каждое третье путешествие было незапланированным.

Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты связывают рост популярности автотуризма с улучшением дорожной инфраструктуры.

Также стало известно, что за первое полугодие 2024 года автобусным транспортом в столицу приехали 1,4 млн пассажиров (+4% за год).

Чаще всего в Москву на автобусе прибывали туристы из Переславля-Залесского, Воронежа, Чебоксар, Рыбинска и Киржача.

Ранее сообщалось, что Волгоград вошёл в тройку некурортных российских городов, популярных для отдыха у воды в осенний сезон.