На «Архызе» запустили высокогорную канатную дорогу «Орбита»

На курорте «Архыз» ввели в эксплуатацию новую гондольную канатную дорогу «Орбита», которая будет доставлять туристов на хребет Абишира-Ахуба на высоту 3016 метров над уровнем моря.

«Институт развития Кавказ.РФ завершил техническое тестирование новой канатной дороги гондольного типа „Орбита“ на курорте „Архыз“. Это один из семи объектов инфраструктуры, введённых в эксплуатацию институтом развития с момента передачи курорта управляющей компании „Горные вершины“», — сообщается в релизе Кавказ.РФ.

Техническую готовность новой канатки оценил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Десять лет назад курорт был построен фактически с нуля Кавказ.РФ. В прошлом году „Архыз“ перешел к частному инвестору. При этом государство, в лице института развития, продолжает участвовать в его судьбе. Новой управляющей компании передан ряд инфраструктурных объектов, которые были завершены Кавказ.РФ. Среди них гараж ратраков, две кабельные линии, дамба, автомобильная парковка в поселке Романтик, магистральные сети, обустроенная автодорога и сейчас — эта новая канатная дорога», — прокомментировал Сергей Назаров. «Сегодня мы провели технический запуск новой канатной дороги, еще раз проверили ее готовность. После полной обкатки, ориентировочно с середины октября, планируем открыть ее для туристов», — пояснил генеральный директор курорта Роман Киранчук.

Протяженность канатной дороги «Орбита» составляет 2376 метров, она сможет перевозить до 1200 человек в час.

«У канатки один из самых длинных безопорных пролетов на территории страны — 780 метров. По ней будут курсировать десятиместные гондолы, две из которых оснащены стеклянным полом для максимальных впечатлений. Так что, благодаря уникальной по своим техническим характеристикам видовой дороге, туристы смогут путешествовать по самым живописным местам Архыза», — рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

На конечной станции туристы смогут выйти к экологической тропе, которая ведет на одну из лучших панорамных точек Архыза — Пик Динника (3175 м). Кроме этого, туристы смогут добраться до перевала Федосеева и далее следовать по маршруту к «Голубому ожерелью» Архыза — каскаду горных голубых озер.