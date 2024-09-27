Что привлекает отдыхающих в Кабардино-Балкарию и на Ставрополье

27 сентября – Всемирный день туризма. Больше миллиона россиян отдохнули в Кабардино-Балкарии в этом году. А на Ставрополье количество туристов приблизилось к пяти миллионам. Какой отдых предпочитают и что нового предлагают гостям в этих регионах, узнала корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

Поход к высокогорному озеру Баран-Кош. Тропа к нему проходит вдоль морены, прямо по леднику Безенги. Это особый горный район. В хорошую погоду здесь открывается вид на шесть из восьми пятитысячников Кавказского Хребта.

Район популярен и среди альпинистов, и среди любителей пешего туризма. В Кабардино-Балкарии семь ущелий и сотни туристических маршрутов к озерам, ледникам и водопадам. Если повезет, можно увидеть краснокнижных кавказских туров – горных козлов. На канатную дорогу в Приэльбрусье очереди. Многие туристы приезжают специально, чтобы покорить Эльбрус.

«Это очень интересно, всегда, когда поднимаешься в горы, чувствуешь величие природы, начинаешь ценить физическую бодрость. Да, я шел три часа в гору, теперь ем заветный бутербродик и пью глоток горячего чая на вершине. Это непередаваемые ощущения», – поделилась турист Марина Чурсина.

После горных походов можно окунуться в минеральную воду. В термальных источниках Аушигера и Гедуко купаются даже зимой. Сюда теперь можно приехать и на неделю всей семьей. Рядом с источниками построили гостиницы.

«Особенно нам понравился бассейн с нарзаном, вода теплая», – сказала турист Баира Надбитова. «Постоянно приезжаю сюда отдыхать со своей дочкой. Каждый день здесь купаемся», – рассказал турист Дмитрий Белоусов.

Солнце, горы и нарзан. Ставропольские КавМинводы бьют все рекорды посещаемости. Места в гостиницах и в санаториях нужно бронировать за несколько месяцев вперед, и это на любое время года.

«В Кисловодске собирается вся наша огромная страна. Мы любим гостей, мы любим тех, кто приезжает, они наши настоящие друзья», – отметил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

В крае стараются тщательно продумывать досуг курортников – между процедурами. Только в Кисловодске за сезон прошли десятки фестивалей и развлекательных мероприятий.

Туристический регион благоустраивается и растет. Строятся гостиницы, санатории и зоны отдыха, в целом обновляется вся инфраструктура городов-курортов. Отдыхать сюда приезжают, как правило, семьями и большими компаниями.