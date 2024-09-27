Турпоток на предприятия Прикамья увеличился в 17 раз

Турпоток на предприятия Пермского края за три года увеличился в 17 раз и превысил 86,5 тыс. человек. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин по итогам круглого стола, посвященного развитию промышленного туризма в регионе.

"На встрече обсудили участие региона в акселераторе "Открытая промышленность". В том числе благодаря программе количество туристов, которые посещают предприятия, увеличилось в 17 раз - до 86,6 тыс. человек по итогам 2023 года", - сообщил Махонин.

По данным правительства Пермского края, таких результатов регион добился за три последних года и вошел в топ регионов-лидеров по промышленному туризму. Для посещения в Прикамье доступны 65 предприятий.

"Промышленный туризм, помимо привлечения дополнительного потока гостей в регион, также помогает решать задачи профориентации школьников и молодежи. Ребята могут изнутри увидеть работу разных производств, оценить современные условия труда. Мы хотим, чтобы после таких экскурсий они "загорелись" идеей получить профильное инженерное образование и прийти работать на предприятия нашего региона", - добавил Дмитрий Махонин.

Как сообщал ранее директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский в 2023 году, когда Прикамье отмечало 300-летие Перми, турпоток в регион превысил 1 млн человек и составил порядка 1,2 млн человек. По итогам 2024 года турпоток ожидается порядка 1 млн человек. В Прикамье развивается несколько направлений туризма, в том числе экологический, детский, семейный, промышленный, гастрономический, круизный туризм и другие.