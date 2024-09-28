Более миллиона туристов приехали в Псковскую область с начала года

Более одного миллиона поездок совершили путешественники в Псковскую область с начала года. В пресс-службе регионального правительство отметили, что турпоток увеличился на 13 %.

«За высокий сезон с мая по август туристический поток составил 244 тысяч человек, что на 13 % больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

Власти региона отметили, что в связи с ростом турпотока еще больше внимания в области стали уделять развитию инфраструктуры для путешественников. Издание «Псковская лента новостей» уточняет, что на территории области стало больше модульных некапитальных отелей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что можно посмотреть в Псковской области.