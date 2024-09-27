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В комитете по туризму столицы подвели итоги летнего фестивального сезона

Начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму столицы Ольга Нечаева подвела итоги фестивального сезона.

В комитете по туризму подвели итоги летнего фестивального сезона
© РИА Новости

Она рассказала, какие летние мероприятия в Москве стали самыми популярными у жителей и гостей города.

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