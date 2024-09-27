В комитете по туризму подвели итоги летнего фестивального сезона

Начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму столицы Ольга Нечаева подвела итоги фестивального сезона.

Она рассказала, какие летние мероприятия в Москве стали самыми популярными у жителей и гостей города.

Какие планы по развитию туризма в городе? Чем москвичу может быть полезен сервис Russpass? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.