К туристической тропе под Златоустом проложат асфальт

К нацпарку «Таганай» под Златоустом в Челябинской области будет проложен асфальт до 25 октября. К концу сентября подрядчик нанесет покрытие на четыре километра из общей протяженности в 7,7 километра дороги до Черной скалы.

«Нанесение асфальта до Черной скалы с обустройством обочин и съездов мы планируем закончить по графику — к 25 октября. Параллельно будут выполняться работы по строительству велодорожки», — цитирует представителя подрядчика, главного инженера ПО «Магистраль» Александра Захарова газета «Златоустовский рабочий».

Реконструкция дорожного полотна началась в марте 2022 года. В августе 2024-го дорогу до Черной скалы закрыли для туристов.