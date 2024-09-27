На Ямале сильно выросло число туристов

Более чем на 60 тысяч выросло число туристов на Ямале за последнюю пятилетку
На Ямале за последние пять лет число туристов, посетивших регион, выросло больше чем на 64 тысячи. Как сообщили «Ямал 1» в Центре развития туризма на Полярном Урале, в 2019 году в округ приехало 176 тысяч гостей, а уже в 2023-м их количество выросло до 240 тысяч.
Годом затишья стал 2020-й. Тогда на Ямал приехало всего 125 тысяч гостей. Вероятно, сказалась пандемия коронавируса. Уже на следующий год показатель вернулся к норме.
По итогам прошлого года чаще всего туристы посещали Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. Стоит отметить, что последние три года именно эти города всегда в тройке лидеров. При этом Ноябрьск впервые сместил окружную столицу с почетного второго места. В 2021 и 2022 годах в Салехард приезжало больше туристов, чем в Ноябрьск.
– С начала 2024 года регион посетило более 185 тысяч туристов, Ямал вошел в топ-3 популярных туристических маршрутов Заполярья, а один из туристических маршрутов региона «Арктическое сафари» вошел в сборник Министерства экономического развития, туристические проекты Ямала можно увидеть на самых крупных российских форумах, – добавили в Центре развития туризма на Полярном Урале.
На Ямале работает единый туристско-информационный центр, в котором можно узнать всю информацию о туризме. Консультация доступна по единому контактному номеру 8-800-300-89-33.
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