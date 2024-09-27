На Ямале сильно выросло число туристов

На Ямале за последние пять лет число туристов, посетивших регион, выросло больше чем на 64 тысячи. Как сообщили «Ямал 1» в Центре развития туризма на Полярном Урале, в 2019 году в округ приехало 176 тысяч гостей, а уже в 2023-м их количество выросло до 240 тысяч.

Годом затишья стал 2020-й. Тогда на Ямал приехало всего 125 тысяч гостей. Вероятно, сказалась пандемия коронавируса. Уже на следующий год показатель вернулся к норме.

По итогам прошлого года чаще всего туристы посещали Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. Стоит отметить, что последние три года именно эти города всегда в тройке лидеров. При этом Ноябрьск впервые сместил окружную столицу с почетного второго места. В 2021 и 2022 годах в Салехард приезжало больше туристов, чем в Ноябрьск.

– С начала 2024 года регион посетило более 185 тысяч туристов, Ямал вошел в топ-3 популярных туристических маршрутов Заполярья, а один из туристических маршрутов региона «Арктическое сафари» вошел в сборник Министерства экономического развития, туристические проекты Ямала можно увидеть на самых крупных российских форумах, – добавили в Центре развития туризма на Полярном Урале.

На Ямале работает единый туристско-информационный центр, в котором можно узнать всю информацию о туризме. Консультация доступна по единому контактному номеру 8-800-300-89-33.

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