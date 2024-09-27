В российских отелях могут создать учебные классы

Учебные аудитории для студентов на базе отелей могут быть созданы в России. С такой инициативой выступили представители туриндустрии на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Среди инициатив отрасли, которые были озвучены на встрече, создание учебных аудиторий на базе объектов туриндустрии, в том числе гостиниц. С предложением выступили Российский союз туриндустрии и "Завидово девелопмент". Это позволит студентам получать практические знания и компетенции. Такую возможность Минэкономразвития проработает вместе с Минобрнауки России", - говорится в сообщении.

Участники встречи также договорились о создании национального экспертного совета Минэкономразвития по развитию кадрового потенциала в индустрии туризма и гостеприимства. В состав совета войдут представители отраслевых объединений и крупнейших работодателей. Это поможет формировать программы с учетом актуальных задач и вызовов отрасли, реализовывать их и затем тиражировать на другие вузы и колледжи, рассказали в министерстве.

"Бизнес готов обеспечивать учебный процесс на месте, чтобы совмещать и практику, и аудиторную работу, создавать необходимые условия. Нам нужно менять программы, и на базе РГУТИС (Российский государственный университет туризма и сервиса) мы сейчас апробируем эти изменения. Например, где-то сместить сроки прохождения практики. Очень важно, что мы на базе РГУТИС обсуждали не просто изменения к программам университета как центра подготовки кадров, а изменения программ во всей отрасли. И, конечно, бизнес очень серьезно настроен. Кроме того, обсуждали, как вовлекать старшее поколение, которое готово приходить в туризм, но нужны другие режимы работы", - сказал Решетников.

К 2030 году туристической отрасли РФ потребуется более 400 тыс. сотрудников, добавили в МЭР.