В Госдуме предложили не разделять детей с родителями во время путешествий

Необходимо запретить разделять детей с родителями, когда они совершают путешествие. Об этом заявила в ходе парламентских слушаний на тему «Семейный туризм как инструмент сохранения традиционных ценностей. Общественный диалог в Год семьи» первый зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции «Единая Росия» Татьяна Буцкая.

«У нас лежит еще один законопроект про то, что детей нельзя разделять с родителями, когда они вместе путешествуют», - приводит слова парламентария РИА Новости.

По мнению Буцкой, данная инициатива позволит избежать «внештатных ситуаций» во время путешествий.

Депутат также подчеркнула, что многие авиакомпании игнорируют Федеральные авиационные правила, в частности пункт 106, который устанавливает определенные льготы для детей. Согласно этому пункту, при внутренних перевозках один ребенок до двух лет может путешествовать бесплатно, а при международных - со скидкой в размере 90% от обычного или специального тарифа.

Буцкая высказалась за пересмотр этого пункта и расширение его действия на всех детей в семье. Соответствующее предложение будет направлено в Министерство транспорта России, заявила она.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о повышении качества и безопасности детского отдыха.