«Уральским авиалиниям» грозит штраф в 500 тысяч рублей

«Уральские авиалинии» попали в поле зрения транспортной прокуратуры из-за случая овербукинга на рейсе из Сочи в Екатеринбург. При этом вопросы к авиакомпании у надзорного ведомства появились после публикации заметки в СМИ об этом инциденте.

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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, сотрудникам ведомства на глаза попала статья Ura.ru «Екатеринбуржец не влез в самолет “Уральских авиалиний”, летевший из Сочи». В ней пассажир поделился историей, которая произошла с ним в аэропорту Сочи. Мужчина стоял последним в очереди на посадку и уже перед самым самолетом узнал, что для него места на борту нет. Представитель авиакомпании уже привычно сослался на некую техническую ошибку и предложил пассажиру лететь следующим рейсом.

Отметим, что подобные ситуации не редкость. Обычно прокуратура берет инциденты на заметку и выписывает перевозчикам минимальные штрафы – 30 тыс. руб. Такое наказание предусмотрено по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ – «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Однако в этот раз разбирательство пошло не по привычному сценарию.

«По данному факту транспортным прокурором руководителю авиакомпании внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (“Обман потребителей”)», – пояснили прокуратуре.

По этой статье штраф составляет уже не 30 тыс. руб., а от 100 до 500 тыс. руб. Ожидаемо, такая сумма для авиакомпании намного весомее. Кроме того, это создает прецедент в наказании перевозчиков за овербукинг.