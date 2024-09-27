Забайкалье за полгода посетили 50 тысяч туристов из Китая

Забайкалье за полгода посетили 50 тыс. туристов из Китая
Число туристов из Китая, посетивших Забайкальский край с января по июль 2024 года по безвизовому потоку, достигло 50 тыс. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Юлия Иванова во время доклада об итогах прошедшего туристического сезона.
"Иностранные туристы - это огромный потенциал [для Забайкалья]. Мы видим, что за период с января по июль Забайкальский край встретили 50 тыс. китайских туристов. Это данные именно по безвизовому потоку. Полные данные мы еще не получили", - сказала Иванова.
Она отметила, что всего регион за I полугодие посетили 278 тыс. туристов. Ожидается, что по итогам 2024 года показатели турпотока превысят показатели предыдущих лет. Так, в 2021 году Забайкалье посетили 284 тыс. туристов, в 2022 - 434 тыс., а в 2023 в регионе побывали 456 тыс. человек.
Как уточнила Иванова, период с 2021 года по сентябрь 2023 года был пандемийным. Международные границы были закрыты, поэтому иностранцы регион не посещали. С сентября по декабрь 2023 года в Забайкалье побывали 1 861 иностранный турист.
По словам замминистра, сейчас в Забайкалье созданы механизмы поддержки бизнеса в туристической отрасли для привлечения большего числа туристов.
Так, из средств региона в 2024 году было выделено 66,4 млн рублей для создания 5 зон отдыха, 5 новых арт-объектов и 16 санитарных зон. Также Забайкалье получило федеральную поддержку 53,2 млн рублей на создание модульных средств размещения и 40,8 млн рублей единой субсидии для строительства 25 объектов кемпинг-размещения и проведение двух международных гастрономических фестивалей.