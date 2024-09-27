Забайкалье за полгода посетили 50 тысяч туристов из Китая

Число туристов из Китая, посетивших Забайкальский край с января по июль 2024 года по безвизовому потоку, достигло 50 тыс. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Юлия Иванова во время доклада об итогах прошедшего туристического сезона.

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"Иностранные туристы - это огромный потенциал [для Забайкалья]. Мы видим, что за период с января по июль Забайкальский край встретили 50 тыс. китайских туристов. Это данные именно по безвизовому потоку. Полные данные мы еще не получили", - сказала Иванова.

Она отметила, что всего регион за I полугодие посетили 278 тыс. туристов. Ожидается, что по итогам 2024 года показатели турпотока превысят показатели предыдущих лет. Так, в 2021 году Забайкалье посетили 284 тыс. туристов, в 2022 - 434 тыс., а в 2023 в регионе побывали 456 тыс. человек.

Как уточнила Иванова, период с 2021 года по сентябрь 2023 года был пандемийным. Международные границы были закрыты, поэтому иностранцы регион не посещали. С сентября по декабрь 2023 года в Забайкалье побывали 1 861 иностранный турист.

По словам замминистра, сейчас в Забайкалье созданы механизмы поддержки бизнеса в туристической отрасли для привлечения большего числа туристов.

Так, из средств региона в 2024 году было выделено 66,4 млн рублей для создания 5 зон отдыха, 5 новых арт-объектов и 16 санитарных зон. Также Забайкалье получило федеральную поддержку 53,2 млн рублей на создание модульных средств размещения и 40,8 млн рублей единой субсидии для строительства 25 объектов кемпинг-размещения и проведение двух международных гастрономических фестивалей.