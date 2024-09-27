Постоянные гости столицы составили половину всего турпотока в город

Исследование, проведенное экспертами Мостуризма, показало, что каждый второй гость из других регионов России посещал Москву два года подряд - в 2022 и 2023 годах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского комитета по туризму.

"Столица празднует Всемирный день туризма. Эксперты Мостуризма проанализировали степень лояльности российских туристов к путешествиям в Москву. Показатель Customer Retention Rate (CRR), который в бизнесе используется для оценки количества повторных покупок и лояльных клиентов, позволил измерить долю постоянных гостей города. Туристический CRR Москвы в 2023 году составил 47% - то есть почти каждый второй турист, посетивший город в 2023 году, приезжал и годом ранее", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в 2020 году российские туристы воздерживались от поездок, поэтому в 2021 году турпоток в Москву обновился почти на 80%, а CRR составил всего 21%. Но сразу после окончания пандемии показатель увеличился в два раза и достиг 41% уже в 2022 году. В 2023 году его рост продолжился - до 47%.

Кроме того, многие путешественники приезжают в столицу несколько раз и в течение одного года. 77% от турпотока обеспечили туристы, которые посетили Москву один или два раза за 2023 год, однако почти каждая четвертая поездка в Москву была совершена туристами, побывавшими в столице три или более раз в год. Причем их средние траты за поездку больше, чем у тех, кто приезжает реже.

"Возвратные" туристы важны для устойчивого развития туризма и вклада в экономику. Город уже находится в коммуникации с ними, а сами гости заинтересованы в новых впечатлениях в полюбившемся месте. Повторным путешествиям способствует и разнообразие направлений и событий, ориентированных на разные аудитории: так, например, почти каждый второй турист, которые приезжает с бизнес-целями, потом возвращается в Москву уже со своими близкими для семейного отдыха", - пояснили в пресс-службе.

Турпоток в столицу за 2023 год составил 24,5 млн туристов и приблизился к допандемийным показателям. Поступления в бюджет города оцениваются в 178 млрд рублей - на эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро.