Донские отельеры просят не вводить туристический налог

Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства призвала власти муниципалитетов отказаться от введения туристического налога. Об этом «Интерфаксу» рассказала президент Ассоциации Елена Папиж.

Напомним, что в Ростовской области о введении туристического налога задумались как минимум власти Таганрога и Ростова-на-Дону. Его размер будет составлять 1% от стоимости проживания в сутки, но не менее 100 рублей.

«Мы просим власти воздержаться от введения туристического налога в регионе из-за негативных последствий для бизнеса», – сказала Папиж.

На сегодняшний день в регионе действует около 600 коллективных средств размещения, которые будут обязаны платить этот налог. Самый большой удар придется на гостиницы бюджетного сегмента.

«При стоимости двухместного номера в размере 3500 рублей гости должны будут заплатить суммарно 200 рублей туристического налога, что составит более 5% от цены за номер в сутки. Получается, что, чем отель бюджетнее, тем выше будет процент, составляющий туристический налог, от валовой выручки», – объяснила Папиж.

Также, по мнению спикера, введение налога может негативно сказаться на туристическом потенциале области. Гости станут чаще выбирать отдых в более привлекательных в туристическом плане регионах, такие как Краснодарский и Ставропольский края, Республику Адыгея.

Помимо этого, налог может негативно сказаться на гостиничном бизнесе.

«Туристы начнут чаще арендовывать квартиры или апартаменты, которые через различные агрегаторы предлагают физические лица, ИП или компании, не находящиеся в реестре классифицированных КСР. Эти объекты находятся в так называемой «серой зоне», обязательство по уплате туристического налога на них не распространяется, что сделает гостиницы и отели менее конкурентноспособными на их фоне», – рассказала спикер.

Отдельно Папиж отметила, что в регионе на сегодняшний день основными пользователями гостиничных услуг являются участники спецоперации. Выделить их из общего числа гостей с точки зрения законодательства невозможно. Поэтому в случае введения налога бойцов также будут облагать налогом.