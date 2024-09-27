В России будут строить больше отелей с семейными номерами

Минэкономразвития РФ при оказании господдержки на строительство отелей будет отдавать приоритет гостиницам с семейными номерами, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

"Мы сейчас прорабатываем с бизнесом, какое определение дать этим номерам <…> Я думаю, что мы это определение дать сможем, и в новой волне отборов приоритет для гостиниц с определенной долей семейных номеров будем давать, чтобы им в дальнейшем оказывать поддержку", - сказал он.

Вахруков пояснил, что министерство вносит корректировки для нового отбора проектов для господдержки.

"Министр поручил нам этот вопрос учесть в новых правилах", - добавил он.

Программа льготного кредитования инвестиционных проектов была запущена в 2021 году. Она позволяет строить отели категорий от трех до пяти звезд и емкостью от 120 номеров. Активное развитие программы привело к тому, что в 2024 году, помимо отелей, в нее вошли объекты горнолыжной инфраструктуры, а также парки развлечений и аквапарки. Общий номерной фонд в уже отобранных проектах превышает 50 тыс. номеров.